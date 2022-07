Fußball: Viele Jahre haben sie darauf hingearbeitet, nun hat es geklappt. Der TSV Oberboihingen sicherte sich die Meisterschaft in der Kreisliga A, Staffel 2 und spielt nächste Saison in der Bezirksliga. Unter dem neuen Trainer soll der Klassenverbleib gelingen.Nachdem die Meisterschaft in der…

Mehr