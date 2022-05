Schwerpunkte

Erwin Fritz wird Ehrenvorsitzender

14.05.2022 05:30, — E-Mail verschicken

Bei der Hauptversammlung des Schwäbischen Albvereins Schlaitdorf hat sich noch kein Nachfolger für den ausgezeichneten Vertrauensmann gefunden.

Der Geehrte Erwin Fritz (links) mit dem Mammutbaum und Ortsvereins-Vorstandsmitglied Volker Kohn. Foto: pm

SCHLAITDORF. Bei der Mitgliederversammlung des Schwäbischen Albvereins Schlaitdorf wurde der Vorstand auf Antrag von Bürgermeister Sascha Richter einstimmig entlastet. Der Rathauschef regte an, dass der Schwäbische Albverein den Jakobsweg, der von Neckartailfingen aus an der großen Linde am Kreisverkehr zur Bundesstraße 312 vorbei und durch Schlaitdorf weiter in Richtung Altenriet führt, mehr in die Öffentlichkeit trägt. Er verwies dabei auf den Keltenhügel, der kurz vor Schlaitdorf für Ortskundige optisch zu erkennen ist.