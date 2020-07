Schwerpunkte

Erweiterungspläne für die Kindergärten

02.07.2020 05:30, Von Philip Sandrock — E-Mail verschicken

Im Neuffener Gemeinderat wurde eine Machbarkeitsstudie zum Ausbau der Kinderbetreuung vorgestellt

Die Stadt Neuffen muss auf einen steigenden Betreuungsbedarf reagieren – das ist Konsens im Neuffener Gemeinderat. Aber wie kann das Betreuungsangebot ausgebaut werden? Dazu hatte das Gremium den Nürtinger Architekten Ulrich Brost mit einer Machbarkeitsstudie beauftragt, die am Dienstagabend vorgestellt wurde.

Der Kindergarten Halde in Neuffen könnte einen Erweiterungsbau bekommen. Foto: Holzwarth

NEUFFEN. In der Stadthalle sitzen die Neuffener Stadträte zwar weit auseinander – doch in einer Sache sind sie ganz eng beieinander: Der Bedarf an Kinderbetreuung ist gestiegen, darauf muss die Stadt reagieren. Insbesondere Plätze für Kinder unter drei Jahren (U3) sind gefragt. Nur wie, das war die Frage, die zu beantworten das Gremium bereits im Februar den Architekten Ulrich Brost beauftragt hatte. In einer Machbarkeitsstudie untersuchte der Planer die bauliche Erweiterung der Neuffener Kindergärten und wurde bei zwei Einrichtungen fündig: dem Kindergarten „Halde“ neben dem Schulzentrum und dem Kindergarten „Stadtkern“, am Rande der Neuffener Altstadt.