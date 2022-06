Schwerpunkte

Erstklassig gesungen

14.06.2022

Beim Bundeswettbewerb Jugend musiziert in Oldenburg hat Lucas Neps, Schüler der Gesangsklasse von Dorothee Götz an der Musikschule Neckartailfingen, in der Altersgruppe 5 mit seinem Vortrag in der Kategorie Gesang/Pop die Jury überzeugt und erhielt für seinen Wettbewerbsbeitrag 24 Punkte und damit einen 1. Bundespreis zugesprochen. Lucas wurde bei seinem Auftritt von Iris Kuhn, Klavierlehrerin an der Musikschule Neckartailfingen, begleitet. Er bot eine anspruchsvolle Mischung aus Playback, A-cappella- und begleiteten Songs dar. Auch ein von ihm selbst komponiertes Stück gehörte zu seinem Wettbewerbsprogramm. An dem Wettbewerb, der zum ersten Mal seit 2019 wieder in Präsenz ausgetragen werden konnte, nahmen rund 2300 junge Musikerinnen und Musiker aus allen Bundesländern in verschiedensten Kategorien und Altersgruppen teil. Das Bild zeigt von links Iris Kuhn, Dorothee Götz und Lucas Neps. pm Foto: privat