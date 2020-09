Schwerpunkte

Erster Kandidat für Großbettlingen

21.09.2020 05:30

Der Reutlinger Christopher Ott tritt zur Bürgermeisterwahl an

Christopher Ott Foto: privat

GROSSBETTLINGEN (red). Am 13. Dezember wird in Großbettlingen ein neuer Bürgermeister gewählt. Am Freitag wurde die Stelle ausgeschrieben, und am Samstag hat mit Christopher Ott der erste Kandidat seine Bewerbung im Rathaus eingereicht. Der 28-Jährige kommt aus Reutlingen. Er arbeitet seit 2019 als Leiter des Ordnungsamtes sowie stellvertretender Hauptamtsleiter in Eningen unter Achalm.