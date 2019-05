Erster Bürgermeister-Kandidat

29.05.2019, — E-Mail verschicken

Der 42-jährige Sascha Richter hat seine Bewerbung für das Amt in Schlaitdorf abgegeben

Die erste Bewerbung für die Nachfolge von Bürgermeister Dietmar Edelmann ist am gestrigen Dienstag im Rathaus in Schlaitdorf eingegangen. Der 42-jährige Sascha Richter arbeitet seit März 2016 beim Landratsamt Esslingen bei der Unteren Jagdbehörde. Nun fühlt er sich „für das Amt des Bürgermeisters bereit“.

Sascha Richter hat als erster seine Bewerbung für das Bürgermeister-Amt abgegeben. pm

SCHLAITDORF (pm). Sascha Richter hat in Rottenburg am Neckar Forstwirtschaft studiert. „Das Studium ist breit aufgestellt und bietet Einstiegsmöglichkeiten in verschiedene Berufsfelder“, sagt der 42-Jährige. Er sieht sich für die Aufgaben einer Gemeindeverwaltung bestens vorbereitet. Nach dem Studium arbeitete er zunächst bei der Landesforstverwaltung Baden-Württemberg. Sein beruflicher Weg führte ihn anschließend in die freie Wirtschaft, wo er laut eigener Aussage „in Führungsposition Verantwortung für über 20 Mitarbeiter“ übernahm. Seit März 2016 arbeitet er beim Landratsamt Esslingen bei der Unteren Jagdbehörde.