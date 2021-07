Schwerpunkte

Erste Pop-up-Impfaktion im Landkreis Esslingen

12.07.2021 05:30

Malteser impfen 251 Leute in Pop-up-Impfstation in Esslingen – Weitere Aktionen in Nürtingen und Kirchheim geplant

Zeitweise bildete sich auf dem Bahnhofsvorplatz in Esslingen eine lange Warteschlange. Foto: pm

ESSLINGEN (pm). Die Malteser Neckar-Alb haben in Kooperation mit der Industrie- und Handelskammer und dem Landkreis Esslingen am Wochenende 251 Menschen in der Esslinger Innenstadt gegen das Corona-Virus geimpft. Am Samstag wurde eine Pop-up-Impfstation in unmittelbarer Nähe zum Esslinger Hauptbahnhof eingerichtet.