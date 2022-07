Schwerpunkte

Ersatzneubau der Erlenbachbrücke

BEUREN. Das Regierungspräsidium Stuttgart teilt mit, dass ab Montag, 18. Juli, mit dem Ersatzneubau einer Brücke über den Erlenbach (Beurener Bach) in Beuren begonnen wird. Dabei handelt es sich um den Bachdurchlass am landwirtschaftlichen Weg, abgehend von der K 1261 Linsenhofer Straße zwischen den Gebäuden 64 und 66. Die Bauarbeiten werden bis voraussichtlich Ende September andauern. Für die gesamte Zeit der Bauarbeiten wird der land- und forstwirtschaftliche Weg voll gesperrt. Auch für Fußgänger gibt es für die Dauer der Baumaßnahme keine Möglichkeit mehr, an dieser Stelle den Bach zu überqueren. Um auf die Felder und Wiesen zu gelangen, muss auf den landwirtschaftlichen Weg an der Bergstraße ausgewichen werden.

Der Ersatzneubau der Brücke ist eine Ausgleichsmaßnahme für das Genehmigungsverfahren der Teilumgehung Beuren. Als solche wurde der Brückenneubau planrechtlich festgelegt, ebenso wie die Aufweitung des Durchflussquerschnitts, durch die zugleich die Hochwassersituation in diesem Bereich deutlich verbessert werden könne, so das Regierungspräsidium. Zudem werde durch die künftig offene Gestaltung der Bachsohle eine höhere ökologische Durchlässigkeit hergestellt. Darüber hinaus werden im Zuge des Ersatzneubaus die nördlich und südlich anschließenden Ufermauern erneuert und im Anschlussbereich der Brücke Straßen- und Wegearbeiten ausgeführt. Das Land investiert 430 000 Euro in die Maßnahme. pm