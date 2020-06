Schwerpunkte

Ersatz für das Testgelände bei Wernau

08.06.2020 05:30, Von Joachim Lenk — E-Mail verschicken

Daimler Truck AG baut neue Akustikmessstrecke auf dem ehemaligen Münsinger Truppenübungsplatz

Vor jeder neuen Modelleinführung prüfen Autohersteller die Fahrzeuge auf Herz und Nieren. Dazu gehören auch Geräuschmessungen von vorbeifahrenden Fahrzeugen. Eine solche Akustikmessstrecke wird derzeit am Rande der ehemaligen Soldatensiedlung Altes Lager von der Daimler Truck AG gebaut. Diese Strecke löst das Testgelände an den Wernauer Baggerseen ab.

Auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz entsteht eine Teststrecke der Firma Daimler. Sie geht in Kürze in Betrieb. Dann wird die Teststrecke an den Wernauer Baggerseen geschlossen.

MÜNSINGEN. Mehrere Hundert Kubikmeter unbelastetes Erdmaterial, das beim Rückbau der militärischen Zufahrt zur ehemaligen Panzerringstraße in Auingen angefallen war, fand jetzt beim Neubau der Teststrecke am Rande des Alten Lagers, heute Albgut, Verwendung. Eigentümer des rund 27 Hektar großen Areals ist die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA), die das Gelände auf dem einstigen Truppenübungsplatz zunächst auf zehn Jahre befristet an die Daimler Truck vermietet hat. Mit dem Bau der rund 750 Meter langen An- und Auslaufstrecke mit Wendebereichen im Gewann Linsenäcker wurde im Spätsommer 2018 begonnen. Offizielle Einweihung soll Ende nächsten Monats beziehungsweise Anfang August sein, wenn das Gebäude für die Messtechnik steht, teilt Marko Weirich von der Daimler Truck AG auf Anfrage mit.