Erntedankwagen im Aichtal unterwegs

Der Oldtimer-Bulldog rollte durch Neuenhaus und Aich.

Voll bepackt mit Erntegaben: der Erntedankwagen im Aichtal. Foto: pm

AICHTAL-AICH/NEUENHAUS. Laut knatternd zog der liebevoll restaurierte Oldtimer-Bulldog den geschmückten Erntedankwagen der evangelischen Kirchengemeinde Aich-Neuenhaus am Sonntag durchs Aichtal. Von Station zu Station wurden von Gemeindegliedern Erntegaben aufgeladen. Das Gespann lenkte Kirchengemeinderat Rainer Kärcher, der zusammen mit seiner Frau Kathrin und einigen Konfirmanden den Wagen vorbereitet hatte. Musikalisch wurde der Erntedankwagen von einem Teil des Kirchenchores unter Leitung von Alex Kim begleitet. Hatte sich zu früher Morgenstunde auf der Rudolfshöhe noch eine kleine Schar von Besuchern eingefunden, so waren anschließend der Kirchplatz in Neuenhaus und der Platz vor dem Gemeindehaus Zehntscheuer in Aich gut gefüllt. In den Kurzgottesdiensten nahm Pfarrer Ralf Sedlak eine Anleihe im Tierreich und erzählte eine Geschichte von zwei „Aich-Hörnchen“. An der Station in Aich zeigten dann die Kinder aus dem Kindergarten Pfarrgarten einen schönen Erntetanz.