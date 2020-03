Erneut Absagen wegen Corona

Im Raum Nürtingen/Wendlingen wollen immer mehr Veranstalter kein Risiko eingehen

Angesichts des Coronavirus erreichten unsere Zeitung auch gestern wieder zahlreiche Absagen von Veranstaltungen. Hier eine Übersicht:

(red) Die Theater-Benefizveranstaltung des Trott-war-Theater-Teams („Bezahlt wird nicht“) am Sonntag, 15. März, 18 Uhr, im Martin-Luther-Hof in Nürtingen wurde abgesagt. In Grötzingen wurde das Kabarett mit Stefan Waghubinger am Sonntag, 15. März, um 17 Uhr in der Stadtbücherei im Helenenheim ebenfalls abgesagt. Wer Karten gekauft hat, bekommt den Eintrittspreis gegen Vorlage der Eintrittskarte in der Bücherei zurückerstattet. Auch das für Freitag, 13. März, in der Bücherei angekündigte Märchenstück für Kinder „Kalif Storch“ mit dem Figurentheater Bille wird abgesagt.

Die Veranstaltung mit den SWR-Wetterreportern am Donnerstag, 12. März, in der Kelter in Linsenhofen wird verschoben. Die Karten behalten ihre Gültigkeit, teilt der Veranstalter mit. Sofern der Ersatztermin nicht wahrgenommen werden kann, werden die Karten zurückgenommen.

Die Gemeinde Frickenhausen hat die Ausstellungseröffnung „Kurtfritz Handel – Ein künstlerisches Vermächtnis“ am Samstag, 14. März, sowie die dazugehörige Ausstellung abgesagt. Die Ausstellung werde auf einen späteren Zeitpunkt verschoben.