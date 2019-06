Erfolgreiche Premiere beim Familientag im Freilichtmuseum

Der ökumenische Gottesdienst in Beuren zieht 300 Besucher an – Seelsorger Tobias Haas: „Ein guter Brotteig braucht genauso viel Zeit wie die Seele“

300 Kinder und Erwachsene waren beim ersten ökumenischen Gottesdienst im Freilichtmuseum in Beuren dabei. Foto: Krytzner

BEUREN. Sonntag ist Familientag. Seit Generationen steht dabei der gemein-same Besuch des Gottesdienstes auf dem Tagesplan. Diese Idee machten sich Anne Rahlenbeck, evangelische Pfarrerin in Neuffen, Ute Rieck, Familienbeauftragte der katholischen Kirche im Landkreis, und Tobias Haas, Seelsorger für Menschen mit Behinderung im Landkreis zunutze und luden am gestrigen Sonntag zum ökumenischen Gottesdienst ins Freilichtmuseum in Beuren ein. „Es ist das erste Mal, dass es eine Eucharistiefeier gibt“, freut sich Tobias Haas. Ute Rieck erklärt, warum gerade das Freilichtmuseum des Landkreises Esslingen zur Outdoor-Kirche wurde: „Am Reformationstag vor zwei Jahren war Museumsleiterin Steffi Cornelius von den Talkrunden so begeistert, dass sie die Idee mit dem Familiengottesdienst im Museumsdorf unterstützte.“