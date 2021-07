Schwerpunkte

Entwurf zu „Greutlach II“ in Altdorf vorgestellt

09.07.2021 05:30, — E-Mail verschicken

Pläne für Wohngebäude im Gemeinderat vorgestellt

ALTDORF (käl). Der Altdorfer Gemeinderat hatte im November 2019 den Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan und die örtlichen Bauvorschriften „Greutlach II“ gefasst. In der vergangenen Sitzung wurde der Entwurf des Bebauungsplanes beschlossen.

Rainer Metzger vom Ingenieurbüro Melber & Metzger ging in einer Präsentation auf die eingegangenen öffentlichen und privaten Stellungnahmen ein. So wurde der Bedarf an Bauplätzen hinterfragt, die Maßnahmen zum Artenschutz wurden angesprochen und erläutert, Belange der Landwirtschaft wurden erörtert, das Feuerlöschwesen, die Müllabfuhr, der Gesundheitsschutz, Ein- und Ausfahrtsverbote an der Raidwanger Straße sowie eine gewünschte Erweiterung des Plangebiets in nördliche Richtung.

Die durch die Stellungnahmen vorgenommenen Veränderungen sowohl im Planbereich als auch bei den Textfestsetzungen wurden von Metzger abschließend auch in der Planübersicht dargestellt.

Gemeinderat Christoph Wenzelburger sprach zwei Festsetzungen an, die nicht wie vom Gremium beschlossen in die Planneufassung eingeflossen sind. Zum einen handelt es sich um den vollständigen Rücksprung des obersten Geschosses bei dem anvisierten Geschosswohnungsbau und zum anderen um die wechselnde Firstrichtung bei zwei Bauparzellen.