Endspurt im Museum

19.10.2019 05:30, — E-Mail verschicken

Zahlreiche Angebote in Beuren in den Herbstferien

BEUREN (pm). Das Freilichtmuseum des Landkreises Esslingen in Beuren hat in der Saison 2019 noch bis einschließlich Sonntag, 3. November, also bis zum Ende der Herbstferien, geöffnet. Den Endspurt im Museumsdorf am Fuße der Alb mit zahlreichen attraktiven und interessanten Veranstaltungen für die ganze Familie sollte man sich daher nicht entgehen lassen. Neben den Veranstaltungen bietet sich natürlich auch eine Entdeckungstour durch die insgesamt 25 Museumsgebäude an. Zahlreiche Keller, Dachböden, Küchen, Zimmer und Kammern warten mit spannenden Geschichten auf die Besucher.

Es gibt Mitmachaktionen passend zur Jahreszeit. Am Mittwoch, 30. Oktober, können sich Interessierte am Kerzen ziehen versuchen. Los geht es ab 13 Uhr. Am Freitag, 1. November, können Familien zwischen 15 und 18 Uhr der Frage „Was tun, wenn es Nacht wird?“ nachgehen. Die Mitmachaktion zeigt an verschiedenen Stationen, welche Lichtquellen es früher auf dem Dorf gab.