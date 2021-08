Schwerpunkte

Ende der Milchkühe in Schlaitdorf

09.08.2021 05:30, Von Gabriele Böhm — E-Mail verschicken

Zwei Nebenerwerbslandwirte geben notgedrungen die letzte verbliebene Milchwirtschaft im Ort auf.

Erwin Fritz (links) und sein Vetter Adolf Schlecht ziehen in ihrem Stall in Schlaitdorf nur noch Jungbullen und Färsen auf. Foto: Böhm

SCHLAITDORF. Die Milchviehhaltung als Nebenerwerb hatte Tradition in der Familie von Erwin Fritz (69) und Adolf Schlecht (68). Die beiden Vettern haben 1982 den Hof in dritter Generation übernommen. Doch in diesem Sommer war Schluss mit frischer Milch. Mit Liesel und Lore verließen die letzten Milchkühe den Ort Schlaitdorf.