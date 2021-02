Schwerpunkte

EnBW-Mitarbeiter spenden für das Hospiz

Soziale Einrichtungen zu unterstützen hat bei den Mitarbeitenden der EnBW Tradition. Schon mehrfach haben die Mitarbeitenden des Standorts Esslingen für das Esslinger Hospiz, das eine Einrichtung der Evangelischen Gesamtkirchengemeinde ist, gespendet. In diesem Jahr übergaben der Betriebsratsvorsitzende Wolfgang Schüle und seine Stellvertreterin Özlen Aslan einen symbolischen Scheck über 1000 Euro an die Gesamtleiterin des Hospizes Susanne Kränzle und Dekan Bernd Weißenborn. Zusammengekommen ist das Geld bei einer Weihnachtsaktion, in der der Betriebsrat die Beschäftigten des Konzerns zu Spenden aufrief. Der Betriebsrat hat die Summe dann aufgerundet. Weißenborn bedankte sich für die großzügige Zuwendung: „Wir sind sehr auf finanzielle Unterstützung angewiesen, weil wir jedes Jahr einen erheblichen Betrag für den laufenden Betrieb über Spenden einwerben müssen.“ Zudem habe Corona das Hospiz zusätzlich finanziell gebeutelt. „Wenn Mitarbeitende für das Hospiz spenden, ist das eine besonders schöne Solidaritätserklärung“, ergänzte Susanne Kränzle. Das Bild zeigt von links Dekan Bernd Weißenborn, Wolfgang Schüle, Özlen Aslan und Susanne Kränzle bei der Spendenübergabe vor dem Hospiz. pm