Schwerpunkte

Elke Schmidt-Röhm aus Neuffen bastelt für die Kleinschwimmhalle Beuren

22.12.2021 05:30, Von Jutta Nitschke — E-Mail verschicken

Die Neuffenerin Elke Schmidt-Röhm unterstützt mit ihrem kreativen Tun den Erhalt der Beurener Kleinschwimmhalle. Der gesamte Erlös aus dem Verkauf geht an den Förderverein.

Elke Schmidt-Röhm fertigt Weihnachtsdeko und unterstützt mit dem Verkauf den Erhalt der Beurener Kleinschwimmhalle. Foto: Nitschke

NEUFFEN/BEUREN. Elke Schmidt-Röhm bastelt für ihr Leben gern. Ein einziger Blick in die Werkstatt der 63-Jährigen genügt: Sie ist ein Fan von Naturmaterialien. Moos, Äste, Rinde, Zweige oder Tannenzapfen lagern dort. Sogar Treibholz vom Bodensee stapelt sich in einer Kiste. Fast jeden Tag ist Elke Schmidt-Röhm in der Natur unterwegs und sammelt ihre Lieblingsrohstoffe. Hin und wieder auch am Bodensee. Mit viel Kreativität und Augenmaß entstehen daraus hübsche und pfiffige Dekorationsartikel, die überall in und vor ihrem Wohnhaus in Neuffen zu bewundern sind.