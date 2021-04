Schwerpunkte

Eiskristall wie aus dem 3-D-Drucker

Eine Beurener Familie machte jüngst in ihrem Garten eine interessante Entdeckung: In ihrem kleinen Teich sahen sie einen dreieckförmigen nach oben wachsenden Eiskristall, der innen hohl ist und von der Struktur einem 3-D-Druck ähnelt. Eine mögliche Erklärung: Durch ein Loch oder einen Riss in der Eisschicht dringt Wasser aus, das dann gefriert. Durch die dicker werdende Eisschicht dringt immer wieder Wasser nach außen und gefriert dann in Schichten. Es könnte ähnlich wie bei einem Vulkan sein. Foto: privat