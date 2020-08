Besser spät als nie. Am Samstag wurden die Fußballer des TSGV Großbettlingen für ihre Corona-Meisterschaft in der Kreisliga B, Staffel 4 in Form der obligatorischen Wimpelübergabe ausgezeichnet. Der Bezirksvorsitzende Rainer Veit (vorne rechts) ließ es sich nicht nehmen, von seinem Wohnort…

Mehr