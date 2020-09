Schwerpunkte

Einnahmenausfälle in Millionenhöhe bei der Panoramatherme Beuren

30.09.2020

Panoramatherme sorgt für dramatischen Haushaltszwischenbericht in Beuren – Wohnmobilstellplatz-Baubeginn im Frühjahr

Betretenes Schweigen hat sich am Montagabend kurz vor dem Ende der öffentlichen Gemeinderatssitzung in Beuren breitgemacht. Gerade hatte Kämmerer Markus Walter den Haushaltszwischenbericht 2020 abgegeben. Und der verheißt nichts Gutes. Für das erste Halbjahr werden allein bei der Panoramatherme Einnahmenausfälle von 1,6 Millionen Euro konstatiert.

Die Panoramatherme Beuren verzeichnet in diesem Jahr coronabedingt immense Rückgänge bei den Besucherzahlen. Foto: Holzwarth

BEUREN. Ein wenig trösten konnten sich der Kämmerer und Bürgermeister Daniel Gluiber nur damit, dass der Gemeinderat eine gute Stunde zuvor die Planungen des Wohnmobilstellplatzes wieder ein ganzes Stück weiter vorangebracht hatte. Der Bürgermeister rechnet nun mit einem Baubeginn des Wohnmobilstellplatzes in unmittelbarer Nachbarschaft der Therme im kommenden Frühjahr. Zu gerne hätten die Vertreter der Gemeinde Beuren die Wohnmobilisten bereits in diesem Sommer in Beuren willkommen geheißen, um das regelmäßige Sommertief in der Besucherstatistik der Therme zu mildern. „Derzeit gibt es in der Region Stuttgart kaum noch einen freien Platz auf den Wohnmobil-Stellplätzen“, berichtete Daniel Gluiber. Die Stellplätze würden in der Region dringend benötigt. „Der Boom ist da“ – und Beuren hat mit dem Bau noch nicht beginnen können, obwohl sich die Verwaltung bereits seit dem Jahr 2001 mit dem Thema beschäftige. „Die Planungen sind mehrmals gescheitert“, blickte Gluiber zurück. Bis zuletzt sei viel und intensiv diskutiert worden.