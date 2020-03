Einkaufshelfer in fast jeder Ortschaft

30.03.2020 05:30, — E-Mail verschicken

Ehrenamtliche bieten Besorgungen und Hundebetreuung an

(bg) Auf den Aufruf unserer Zeitung, Hilfsaktionen zu benennen, haben sich weitere Ehrenamtliche gemeldet. Ingrid Meyer aus NEUFFEN hat eine Hundepension und ist Hundetrainerin. Sie bietet an, dass sie Hunde von Corona-Patienten, die nicht anderswo unterkommen können, aufnimmt, so lange sie Plätze hat. Die seien ohnehin gerade kaum belegt, da die Menschen weder in den Urlaub, noch auf Kur gehen. Dabei denkt sie auch an Angst- und Aggressionshunde, die man nicht jedem geben kann. Außerdem geht sie mit Hunden von Quarantäne-Patienten spazieren oder zum Tierarzt. Dafür sucht sie noch weitere ehrenamtliche Mitstreiter aus dem ganzen Umkreis. Wer helfen möchte oder nicht weiß, wohin mit dem Hund, kann sich bei Ingrid Meyer, Mobile Hundeschule und Hundepension, Telefon (01 51) 53 21 18 07 oder E-Mail info@menschhund.dog melden.

In NECKARHAUSEN steht der Anglerverein Petri Heil bereit, Einkäufe zu erledigen für alle, die zu einer Risikogruppe gehören oder in Quarantäne sind. Angeboten werden Einkäufe in haushaltsüblichen Mengen in ortsansässigen Geschäften einmal pro Woche. Den Ehrenamtlichen werden die Daten übermittelt, sie setzen sich dann mit dem Betroffenen in Verbindung. Die Einkäufe werden vor der Tür abgelegt, dann wird geklingelt. Das Geld wird bar in einem Umschlag überreicht. Telefonische Bestellung von Montag bis Freitag 10 bis 12 Uhr oder immer per WhatsApp an (01 76) 47 24 45 96