Eine Welle der Hilfsbereitschaft

Nachbarschaftshilfe und Bürger-App bringen Neckartenzlinger zusammen

NECKARTENZLINGEN (pm). Außergewöhnliche Situationen erfordern besondere Maßnahmen. Die Gemeinde Neckartenzlingen hat aufgrund der derzeitigen Corona-Situation innerhalb weniger Tage eine Nachbarschaftshilfe eingerichtet. Diese ist seit 17. März aktiv und wird von Ehrenamtlichen umgesetzt. Personen, die der Risikogruppe angehören oder sich zurzeit in Quarantäne befinden, können bei der Gemeinde um Unterstützung bitten.

„Hier mussten wir schnell handeln“, betonte Bürgermeisterin Melanie Braun, „denn die Zunahme der Quarantänefälle und die hohe Anzahl an Risikopersonen, war für uns ein ausschlaggebendes Argument.“ Es meldeten sich schon vor Beginn der Aktion Bürgerinnen und Bürger und boten ihre Mithilfe an. „Diese Hilfsbereitschaft und Selbstverständlichkeit beeindruckten mich und deshalb haben wir uns gleich an den Aufbau eines Nachbarschaftsnetzwerkes gemacht“, so Bürgermeisterin Braun weiter.

Zudem hat die Gemeinde zeitgleich ihre neue Bürger-App „Crossiety“ vorzeitig eingeführt. Ursprünglich war hierfür eine Informationsveranstaltung für alle Vereine vorgesehen – aufgrund der aktuellen Situation wurde die Einführung nun vorgezogen, und „erfreulicherweise haben sich bereits über 900 Bürgerinnen und Bürger angemeldet“, so Braun.