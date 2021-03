Schwerpunkte

Eine Skulptur für das Freilichtmuseum

Das Freilichtmuseum Beuren bietet Raum und Inspiration für künstlerisches Gestalten. So gibt es seit Kurzem eine weitere Steinskulptur im Museumsdorf. Volker Hahnel, Steinmetzmeister und Bildhauer aus Owen, hat sie geschaffen. Er fertigte aus verschiedenen Sandsteinen aus der Region steinernes Obst und Gemüse. Anregung für seine Skulptur „Apfel-Birne-Krautkopf im Ährenbett“ fand der Bildhauer bei der Ausstellung zu alten Sorten im Gartensaal aus Geislingen an der Steige. Ein Filder-Spitzkraut, eine Birne aus Dettenhäuser Sandstein und ein Apfel aus rotem Sandstein wurden auf einem steinernen Bett aus Dickkopfweizen-Ähren aus Jura-Kalkstein platziert. Es sind die Elemente des Logos des „Erlebnis.Genuss.Zentrums“ im Gartensaal, die für das Thema alte Sorten, ihre Vielfalt und ihren Erhalt stehen und nun in der Steinskulptur dauerhaft künstlerisch sichtbar sind. Volker Hahnel ist Mitglied im Förderverein des Freilichtmuseums Beuren. Mit einem steinernen Wegweiser, einem Stundenstein, einer Gruhbank zum Abstellen von Lasten, einem Futtertrog für die Schweine und steinernen Pfosten für einen Gartenzaun hat der Steinmetzmeister im Museumsdorf bereits auf vielfältige Weise mit seiner Handwerkskunst Spuren hinterlassen. la/Foto: Faletti