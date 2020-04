Corona weltweit: Ein Nürtinger berichtet aus Schwedens hohem Norden

04.04.2020 05:32, Von Andreas Warausch — E-Mail verschicken

Der aus Neckarhausen stammende Arktisforscher Lars Lehnert lebt mit seiner Familie in Svartlå, einer kleinen Gemeinde 70 Kilometer nordwestlich der Stadt Luleå. Er schildert eine seltsame Stimmung im Land zwischen Befürchtungen und Sorglosigkeit. Auch seine beiden Sommerexpeditionen mit dem Eisbrecher „Oden“ werden von der Coronakrise beeinflusst.

Ob Lars Lehnert auch dieses Jahr mit der „Oden“ auslaufen wird, steht noch in den Sternen. Fotos: Lehnert

Lars Lehnert ist unseren Lesern ein Begriff. Allerdings: So interessant das Leben in der nordschwedischen Abgeschiedenheit auch sein mag, bislang ist er noch nicht mit Berichten von dort in unserer Zeitung aufgefallen. Vielmehr berichtete er aus den faszinierenden Weiten der Polarregionen. Zuerst wurde er bekannt durch die Reportagen über seine Überwinterung in der Antarktis-Forschungsstation Neumayer III, dann berichtete er unseren Lesern von seinen Nordpolfahrten auf dem schwedischen Eisbrecher „Oden“, zu dessen Crew er mittlerweile gehört.