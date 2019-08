Eine Gemeinde im Wachstum

14.08.2019, Von Barbara Gosson — E-Mail verschicken

Der Unterensinger Bürgermeister Sieghart Friz über die künftigen Baustellen innerorts und um den Ort herum

Vor der Gemeinde Unterensingen liegen spannende Zeiten. Im Ort und um den Ort herum wird in den kommenden Jahren viel gebaut. Ein Bauvorhaben ist allerdings vollkommen vom Tisch: Die Kerosin-Pipeline ist auf unbestimmte Zeit verschoben. Im Sommergespräch sagt Bürgermeister Sieghart Friz, woran das gelegen haben könnte.

Wenn alles läuft, wie geplant, könnte hier schon nächstes Jahr mit dem Bau der Rathaus-Erweiterung begonnen werden, zeigt Bürgermeister Sieghart Friz. bg

UNTERENSINGEN. In diesem Jahr will die Gemeinde Luft holen, bevor es an die ganz großen Investitionen geht. Zwei Bauanträge der Gemeinde liegen derzeit im Esslinger Landratsamt zur Genehmigung, es sind die Rathauserweiterung und das neue Kinderhaus in der Brückenstraße. Selbst genehmigen kann sich die Kommune ihre eigenen Bauvorhaben nicht.