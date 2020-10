Schwerpunkte

Ortsdurchfahrt Tischardt bis Dezember gesperrt

23.10.2020 05:30, Von Andreas Warausch — E-Mail verschicken

Bis Dezember wird auf der Tischardter Ortsdurchfahrt gebaut

Seit letzter Woche ist die Ortsdurchfahrt Tischardt nicht passierbar. Die Belagsarbeiten auf der K 1239 zwischen dem Frickenhäuser Ortsteil und der Bundesstraße 313 gehen in die letzte Runde und sollen am 4. Dezember beendet sein. Während der Bauarbeiten muss der Abschnitt zwischen der Lengertstraße bis zur Kreuzung an der Einmündung Ermsstraße voll gesperrt werden.

Schluss kurz nach dem Nahversorgerladen: Die Ortsdurchfahrt ist unpassierbar. Foto: Just

FRICKENHAUSEN-TISCHARDT. Insgesamt werden in Tischardt eine Radwegquerung mit einseitigem Sicherheitsstreifen für den Radverkehr in Fahrtrichtung der Ortsdurchfahrt von Tischardt hergestellt und von der Gemeinde ein Wasserleitungsanschluss sowie Breitbandquerungen und Kabelschutzrohre verlegt.