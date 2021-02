Schwerpunkte

Ein traumhafter Wintertag

12.02.2021 05:30, Von anneliese Lieb

Strahlender Sonnenschein und herrlicher Pulverschnee lockten die Menschen aus dem Haus

Beim Blick aus dem Fenster schlug bei manchem Skifahrer das Herz gestern Morgen höher. Blauer Himmel, Sonnenschein und Pulverschnee. Beste Voraussetzungen für einen herrlichen Tag im Winterurlaub. Doch davon können Wintersportler in dieser Saison nur träumen. Genießen konnte man den traumhaften Wintertag zum Beispiel beim Spaziergang in der Mittagspause.

Auch die Loipen sind auf der Alb gespurt. Fotos: Just

NÜRTINGEN. Auf das dichte Schneetreiben am Mittwoch folgte gestern die schöne Seite des Winters. Zwar musste, wer sich im Freien aufhielt, warm anziehen, doch das nimmt man gerne in Kauf, um in diesen Tagen auch die positiven Seiten des Winters zu genießen.