Ein Tipi für den Naturkindergarten

Die Kinder, die Erzieherinnen und Mitglieder des Vereins des Naturkindergartens Hopfenhof freuen sich über ein Tipi, das der Rotary Club Nürtingen-Kirchheim/Teck für die Wiese hinter dem Biolandhof Hopfenhof auf der Oberensinger Höhe gespendet hat. Das Tipi im Wert von 1500 Euro wurde von Vertretern des Clubs an David Traub, den Zweiten Vorsitzenden des Vereins Naturkindergarten Hopfenhof, jüngst übergeben. Die Kinder empfingen die Gäste mit einem Begrüßungslied und Apfelkuchen. Künftig bereichert das mehrere Meter hohe und regenabweisende Tipi in vielfältiger Weise den Naturkindergarten-Alltag. Es bietet innen genügend Platz für die gesamte Gruppe. Darin können in gemütlicher Atmosphäre Geschichten erzählt werden. Außerdem stellt es einen geschützten Rückzugsort für beispielsweise den Morgenkreis, Rollenspiele oder das Vesper dar. Auf dem Bild sind von links Wilhelm Christner, Rolf Müller, Rudolf Gregor (alle vom Rotary Club) und David Traub zu sehen. Sitzend links auf dem Bild ist Lena Springer (Leitende Erzieherin Naturkindergarten Hopfenhof) und sitzend rechts Martina Barner (Erzieherin) mit der Kindergruppe zu sehen. pm