Schwerpunkte

Geistliches Wort: Ein Tag nur für die Bibel?!

30.01.2021 05:30, — E-Mail verschicken

Seit 45 Jahren feiern wir in Baden-Württemberg am letzten Sonntag im Januar den Ökumenischen Bibelsonntag. Er wird von der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Zusammenarbeit mit der Deutschen Bibelgesellschaft, dem Katholischen Bibelwerk und der Arbeitsgemeinschaft Missionarische Dienste vorbereitet. Dabei werden im jährlichen Wechsel Texte aus dem Alten und dem Neuen Testament betrachtet.

Christine Flick, Wendlingen, evangelisch- methodistische Kirche

Viele Kirchengemeinden verbinden den ökumenischen Bibelsonntag mit einer ökumenischen Bibelwoche. Der Bibelsonntag möchte quer durch die christlichen Kirchen Impulse geben, die Bibel als Inspirationsquelle für den Alltag immer wieder neu zu entdecken und darüber ins Gespräch zu kommen.