„Ein starkes Signal an die Wehr“

31.07.2020 05:30, Von Andreas Warausch — E-Mail verschicken

Das Linsenhöfer Domizil der Feuerwehr soll für rund eine Million Euro um- und ausgebaut werden – Streit im Gemeinderat

Die Räumlichkeiten für die Feuerwehr in Linsenhofen sollen umgebaut und erweitert werden. Auch Verbesserungen soll es geben, von denen die gesamte Otto-Maisch-Halle profitiert. Das beschloss der Gemeinderat mehrheitlich in seiner Sitzung am Dienstag im Festsaal des Erich-Scherer-Zentrums.

Freie Fahrt für den Ausbau: Das Feuerwehrhaus in Linsenhofen soll um- und ausgebaut werden. Foto: Holzwarth

FRICKENHAUSEN. Geschätzt werden die Kosten auf knapp unter einer Million Euro. Streit entbrannte im Zuge der Diskussion vor allem zwischen SPD-Fraktionschef Jürgen Haug und Bürgermeister Simon Blessing.