Schwerpunkte

Ein Pflegeheim zieht um

17 der zuletzt 19 Bewohner des Pflegeheims Schroth in Wolfschlugen wohnen nun im Neubau in Neuhausen

Fast 30 Jahre war das Gebäude in der Hofäckerstraße 11 mit Leben erfüllt. Nun steht es seit ein paar Tagen leer. 17 der zuletzt noch 19 Bewohner des Pflegeheims Schroth der Samariterstiftung sind vor ein paar Tagen in den Neubau in Neuhausen gezogen. Dort verwirklichte die Samariterstiftung in zentraler Lage eine Einrichtung mit bis zu 75 Pflegeplätzen.

Bürgermeister Matthias Ruckh (rechts) überbrachte als Dankeschön für die Zeit in Wolfschlugen Blumen an das Pflegeteam: (von links) Ulrike Schilling (Regionalleitung), Thomas Kugele (Heimleitung), Kathrin Brockschmidt (Hauswirtschaftsleitung), Karin Laux (Betreuungsassistentin), Atidze Sulejmani (Alltagsbegleiterin), Rebecca Friedel (Leitung Alltagsbegleitung), Sylvia Fauser (Pflegehelferin), Tamara Roth (Pflegedienstleitung), Margit Vollmer-Herrmann (Regionalleitung) und Dr. Eberhard Goll (Vorstand). pm

WOLFSCHLUGEN (pm). In fünf Wohngruppen sollen in Neuhausen jeweils bis zu 15 Bewohner versorgt werden. Derzeit sind rund 25 Plätze belegt, darunter befinden sich die 17 bisherigen Bewohner aus Wolfschlugen. „Glücklicherweise ist auch Personal aus Wolfschlugen nach Neuhausen gewechselt, sodass der Start in Neuhausen gut gemeistert werden konnte“, sagt Margit Vollmer-Herrmann von der Samariter-Stiftung.