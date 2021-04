Schwerpunkte

Samariterstiftung Nürtingen baut Hospiz bei Münsingen

10.04.2021 05:30, Von Joachim Lenk — E-Mail verschicken

Die Samariterstiftung Nürtingen baut auf der Schwäbischen Alb bei Münsingen ein Hospiz

Ende März haben in Münsingen rund um ein Grundstück zwischen Freibad und Kriegsgefallenen-Ehrenmal die Bauarbeiten begonnen. Die Samariterstiftung Nürtingen plant in dieser stadtnahen, parkähnlichen Lage ein Hospiz. Sie ist die erste diakonische Trägerin in der Württembergischen Landeskirche, die solche Einrichtungen der Sterbebegleitung betreibt.

Auf dieser freien Fläche entsteht das Hospiz der Samariterstiftung Nürtingen. Foto: Lenk

NÜRTINGEN/MÜNSINGEN. Knapp 1600 Quadratmeter groß ist das städtische Grundstück in Münsingen, das an der ehemaligen Bundesstraße Richtung Bad Urach liegt. Die Stadtwerke Münsingen lassen derzeit neue Gas- und Wasser-, die Netze BW Stromleitungen verlegen. Im Zuge dieser Bauarbeiten werden gleich die Rohre für das neue Gebäude der Samariterstiftung Nürtingen in den Boden gelegt.