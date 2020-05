Ein normaler Alltag ist nicht in Sicht

06.05.2020 05:30, Von Julia Nemetschek-Renz — E-Mail verschicken

Familien mit einem behinderten Kind haben es in der Corona-Krise besonders schwer und fühlen sich allein gelassen

Schulen zu, Werkstätten geschlossen, alle Freizeitangebote abgesagt. Und das Kind 24 Stunden am Tag zuhause. Das ist für alle Familien belastend – doch für die Familien mit einem Kind mit Behinderung manchmal kaum zu schaffen.

Ganz auf sich gestellt und doch noch näher zusammen: Familie Fekete-Nester, ganz links Sebastian Fekete-Nester beim täglichen Tischtennisturnier. Hinten im Bild von links: Schwester Phila, Catriona und Ulrich Fekete-Nester. Foto: privat

Wenn die Angst nicht wäre, könnte diese Zeit ganz gemütlich sein. Aber Susanne Doster macht sich Sorgen. Ihre Tochter Sina Benner hat das Downsyndrom und ist infektanfällig – bedeutet: Corona sollte sie überhaupt nicht bekommen. Und so ist die 23-Jährige seit Mitte März den ganzen Tag zuhause. Eigentlich arbeitet sie in den Karl-Schubert-Werkstätten in Bonlanden, doch die sind jetzt geschlossen. Zum Einkaufen geht ihre Mutter nur noch mit Mundschutz und Handschuhen, Sina wartet dann vor der Tür.