Ein neues Buch über die Geschichte des Truppenübungsplatzes ist erschienen

28.10.2020 05:30, Von Anneliese Lieb — E-Mail verschicken

Joachim Lenk hat die Geschichte des Truppenübungsplatzes lebendig werden lassen – Günther Oettinger gratuliert

125 Jahre Truppenübungsplatz Münsingen: Der Autor Joachim Lenk lässt die Geschichte des ehemaligen Schießplatzes in seinem jüngsten Buch „Baracken, Bataillone und Bâtiments“ lebendig werden. Das Vorwort schrieb Günther Oettinger, ehemaliger Ministerpräsident und EU-Kommissar, der am Samstag persönlich zur Buchvorstellung ins Alte Lager – heute Albgut – kam.

Günther Oettinger, ehemaliger Ministerpräsident und EU-Kommissar, hat das Vorwort zu Joachim Lenks neuestem Buch über das Alte Lager geschrieben. „Baracken, Bataillone und Bâtiments“ lautet der Titel des reich bebilderten Bandes. Foto: Lieb

MÜNSINGEN. Vor fünf Jahren hat Franz Tress, nachdem er seine Nudelfabrik an den Sohn übergeben hatte, das Alte Lager in Münsingen gekauft. Das ehemalige Militärgelände – in den letzten Jahren mehrfach Ziel unserer NZ-Leserfahrten – baut Tress zum Zentrum für Nachhaltigkeit um. Er rettete die Anlage vor dem Zerfall und investierte in den zurückliegenden Jahren viel Geld. „Über 130 Dächer habe ich gerichtet, Wasserleitungen und Abwasserkanäle erneuert und Stromleitungen verlegt.“ Mit seinen Infrastrukturmaßnahmen ist Tress freilich noch lange nicht am Ende, wie er bei der Buchpräsentation am Samstag im Palais Württemberg (früher französisches Kasino) verriet. Eine Holzhackschnitzelanlage, Fotovoltaik und ein Blockheizkraftwerk gehören zum naturnahen Konzept der Tourismusanlage. In den zurückliegenden Jahren haben sich auch verschiedene Manufakturen in den ehemaligen Truppenunterkünften angesiedelt. Im Gebäude der Königlichen Post hat Tress das Café „Leib und Seele“ eröffnet. Eine Rotwildanlage, ein Disc- Golf-Parcours, ein Kinderspielplatz und zwei Hotels sollen darüber hinaus entstehen. Franz und Annegret Tress wollen ein Zentrum für Tourismus schaffen, das weit über die Grenzen von Baden-Württemberg hinaus Interesse weckt und Besucher anzieht.