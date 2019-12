Ein nachhaltiger Kabarett-Abend

09.12.2019 05:30, Von Lutz Selle — E-Mail verschicken

Licht der Hoffnung: Fatih Çevikkollu sorgt für ein Wechselbad zwischen betretener Stille und herzhaftem Lachen

„Kabarett ist ein Denkraum – einer denkt vor, die anderen denken nach“ – mit dieser Formel hat der Kabarettist Fatih Çevikkollu sein Soloprogramm am Samstagabend in der Kelter in Beuren beendet. Die Besucher der zweiten Veranstaltung der 29. Saison des Festivals der Hoffnung haben nun viel nachzudenken, denn der Kölner hat zweieinhalb Stunden lang geredet.

BEUREN. Wer Fatih Çevikkollu in seiner Rolle als Türken Murat von der Fernsehsendereihe „Alles Atze“ mit Atze Schröder kennt und mit einem Abend voll flacher Comedy und Zoten gerechnet hat, der wurde in Beuren definitiv von dem mittlerweile 47-Jährigen eines Besseren belehrt. Klar, der Kölner hatte auch solche Momente, wenn er beispielsweise Witze wie den vom Zusammentreffen vom Elefanten und vom nackten Mann erzählte, bei dem sich der Elefant wundert, wie denn der Mensch „jemals sein Essen in den Mund kriegt“.