Ein Mutmacher und Seelenwärmer

05.05.2020 05:30, Von Gaby Weiß — E-Mail verschicken

Künstler aus dem Ländle nehmen berührendes Musikvideo „Dahoim – und doch zusammen“ auf

Der Esslinger Musiker Andreas Sauer alias Buddy Bosch hat jede Menge Künstlerkollegen aus dem Ländle dazu inspiriert, zuhause einen Song aufzunehmen, den er zu einem gemeinsamen Videoclip zusammengeschnitten hat: „Da ben i dahoim“. Foto: privat

In diesen Tagen, in denen Menschen mit Sorgen, Ängsten und Einschränkungen leben müssen, ist dieses Musikvideo ein Mutmacher und Seelenwärmer: Der Esslinger Musiker Andreas Sauer alias Buddy Bosch hat gemeinsam mit Künstlern und Medienschaffenden aus dem Ländle den Song „Da ben i dahoim“ der schwäbischen Folkrockband Wendrsonn noch einmal aufgenommen. Jeder Einzelne hat an einem Platz, der für ihn Heimat bedeutet, seinen Part eingesungen, Buddy Bosch hat daraus einen kleinen Film geschnitten, der tröstet, berührt und verbindet: „Dahoim – und doch zusammen.“