Ein Lebensmittelmarkt für Schlaitdorf?

27.01.2021 05:30, Von Sabrina Kreuzer — E-Mail verschicken

Der Gemeinderat stimmte in seiner jüngsten Sitzung für die Entwicklung des Baugebietes „Vor der Gasse“

Wird es in naher Zukunft endlich einen Lebensmittelladen in Schlaitdorf geben? Die kleine Gemeinde hat schon lange das Problem, dass die Bewohner für ihre Einkäufe auf benachbarte Kommunen ausweichen müssen. Nun sollen im Baugebiet „Vor der Gasse“ nicht nur Wohnhäuser, sondern auch Gewerbe entstehen. Das wäre der ideale Platz für einen Einzelhandel.

Hier soll das Baugebiet „Vor der Gasse“ entstehen. Foto: Holzwarth

SCHLAITDORF. „Wenn alles sehr gut läuft, könnten die Bagger in zweieinhalb Jahren zur Erschließung anrücken“, sagte Rainer Metzger vom Nürtinger Ingenieurbüro Melber und Metzger in der Gemeinderatssitzung am Montagabend. Das könne durchaus ein realistischer Zeitrahmen sein, fügte er hinzu.