Essen bis zum Umfallen und danach noch Feiern – das war möglich am Wochenende beim 2. Food-Truck-Festival in der Stadtmitte in Wendlingen. Gleich ein gutes Dutzend Essenstände in umgebauten Fahrzeugen oder Hängern buhlten drei Tage lang um die zahlreichen Gäste.

