Ein Handwerker fürs Rathaus?

27.06.2019, Von Mara Sander — E-Mail verschicken

In Grafenberg stellte sich Volker Brodbeck, einziger Bürgermeisterkandidat, offiziell vor

Der Alleinkandidat für die Bürgermeisterwahl in Grafenberg, Volker Brodbeck, präsentierte sich am Dienstag offiziell in der Rienzbühlhalle vor etwa 180 Bürgern und auswärtigen Gästen.

Volker Brodbeck mit einem Schraubenschlüssel als Symbol für seine Bodenständigkeit, Zielstrebigkeit, Kraft und Tatendrang Foto: Sander

GRAFENBERG. Obwohl Volker Brodbeck Alleinkandidat für die Bürgermeisterwahl am Sonntag, 7. Juli, in Grafenberg ist und sich bereits bei Vereinen, Organisationen und Bürgern bekannt gemacht hat, kamen gut 180 Grafenberger und Auswärtige am Dienstag zur offiziellen Kandidatenvorstellung in die Rienzbühlhalle. Viele kannten ihn schon aus Veranstaltungen und persönlichen Gesprächen.

An diesem Abend war auch Brodbecks Familie dabei, die ihm zuvor schon tatkräftig beim Verteilen eines Flyers an alle Haushalte geholfen hatte und das am Wochenende auch mit einer weiteren Informationsbroschüre machen wird.