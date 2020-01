Ein großes Themenspektrum

30.01.2020, Von Andreas Warausch

Fraktionen formulierten viele Anträge zum Haushalt – Scharfe Kritik kam nur von der SPD

Am Dienstag hatten die Fraktionen des Gemeinderats Gelegenheit, Stellung zum Haushaltsentwurf der Verwaltung zu nehmen und eigene Anträge dazu einzubringen. Während die Fraktionsvorsitzenden der Freien Wähler und der CDU sich im Wesentlichen auf Kommentare und Anträge beschränkten, hagelte es von Seiten der SPD harsche Kritik an Bürgermeister Simon Blessing.

FRICKENHAUSEN. Die größte Fraktion im Gremium stellen seit der letztjährigen Kommunalwahl die Freien Wähler. Und so blieb es deren neuem Fraktionschef und Ex-Pirat Jochen Jansen vorbehalten, den Auftakt des Reigens der Haushaltsreden zu gestalten.

Jansen blickte zuerst zurück. Man habe gut in die Bildungsinfrastruktur investiert. Tischardt habe nun eine wunderbare Ortsmitte, so solle es auch in Frickenhausen vorangehen. Und auch in Linsenhofen. Auch beim digitalen Netzausbau sei man vorangekommen, das Ziel müsse weiterhin aber ein Glasfaseranschluss für jeden sein.