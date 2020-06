Schwerpunkte

Ein Elternteil muss immer mit

13.06.2020 05:30, Von Julia Nemetschek-Renz — E-Mail verschicken

Für Menschen mit geistiger Behinderung ist der Arztbesuch eine besondere Herausforderung

Wenn Menschen mit einer geistigen Behinderung zum Arzt oder ins Krankenhaus müssen, dann wird das zur Belastung für die ganze Familie.

Zum Arzt oder ins Krankenhaus zu müssen – das ist für niemanden schön und immer mit Organisation und Stress verbunden. Doch für die Familien mit einem Kind mit Behinderung ist ein Arztbesuch oder Krankenhausaufenthalt nicht nur lästig, sondern belastend, oft komplett unmöglich oder sogar traumatisierend.

Viele Arztpraxen seien für Menschen mit Behinderung nicht zu erreichen, weil es am Eingang Stufen gibt, so fange es schon mal an, erzählt Christian Birzele-Unger, Vater einer 38-jährigen geistig behinderten Tochter. „Das eigentlich große Problem ist aber, dass es überhaupt nur ganz wenige Ärzte gibt, die mit Menschen mit Behinderung umgehen können“, erzählt der Vater.