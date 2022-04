Schwerpunkte

Ein Elektrofahrzeug zum Carsharing für Beuren

01.04.2022 05:30, Von Lutz Selle

Seit Mittwoch verfügt die Gemeinde am Albtrauf über die dritte Ladestation für Elektroautos und die Panoramatherme über ein Carsharing-Elektrofahrzeug, das von allen genutzt werden kann.

Sind bei der Einweihung der Ladesäule für das Carsharing dabei gewesen: (von links) Beurens Kur- und Bädermanager Bertram Dorner, Rudolf-Irmar Zahorka, Leiter des Mobilitätsunternehmens Deer aus Calw, Deer-Projektmanagerin Ellen Schuler, Bürgermeister Daniel Gluiber und Kämmerer Markus Walter. Foto: Just

BEUREN. Unter der Adresse Am Thermalbad 5 steht in Beuren seit Mittwochabend ein Elektrofahrzeug für die Einwohner der Gemeinde und die Gäste der Panoramatherme bereit. Zum Carsharing hat das Mobilitätsunternehmen Deer aus Calw einen VW ID.3 zur Verfügung gestellt. Die zum „Auftanken“ des Fahrzeugs nötige Ladesäule hat die Panoramatherme gekauft, wofür es eine ordentliche Förderung des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr gab. In Beuren stehen somit nun bereits an drei Standorten Ladesäulen für Elektro-Autos. An der Adresse Am Thermalbad 5 ist neben dem Deer-Leihwagen auch immer ein Ladepunkt für ein privates E-Auto vorhanden.