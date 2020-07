Schwerpunkte

„Ein beziehungsorientierter Mensch“

23.07.2020 05:30, Von Kirsten Oechsner — E-Mail verschicken

Am Sonntag findet die Investitur des neuen evangelischen Pfarrers Dietrich Groh in Neuffen statt

Dietrich Groh hat sich in Neuffen bereits ganz gut eingelebt. Foto: Oechsner

NEUFFEN. Geboren und aufgewachsen in Stuttgart, Student in Tübingen und Berlin, erste Pfarrstelle in der Böblinger City und nun Neuffen: „Ich habe noch nie in einem so kleinen Ort gelebt wie hier“, gibt Dietrich Groh lachend zu. Doch der neue Pfarrer des geschäftsführenden Pfarramts Ost fremdelt nicht mit den ungewohnten kleinstädtischen Strukturen, im Gegenteil: „Die kurzen Wege empfinde ich als Luxus, ich bin sofort überall“, gesteht der 41-Jährige. „Und in der Familienphase empfinde ich Neuffen als ideal.“