Ein beglückendes Chorkonzert

02.11.2019

Der Chor Cantale trat in der Linsenhöfer Sankt-Georgs-Kirche auf

Farbenfroh präsentierte sich der Chor Cantale in der Linsenhöfer Kirche. Foto: privat

FRICKENHAUSEN-LINSENHOFEN (kor). „Oh happy day!“ war das Motto, unter dem der Chor Cantale am Sonntag zu zwei Konzerten – eins am Mittag, eins am Abend – in die evangelische St.-Georgs-Kirche eingeladen hatte. Geleitet wurden die mehr als 50 engagierten Sängerinnen und Sänger von Andreas Großberger, dessen voller Einsatz sich in der Eleganz und Virtuosität des Ensembles widerspiegelte. Vom Erfolg des Chores zeugten auch die voll besetzten Reihen in der Kirche; die Zuhörer wurden von Pfarrer Gerhard Bäuerle begrüßt.

Farbenfroh gekleidet positionierte sich der Chor, dem Herbsttrüb zum Trotze, zu „African Alleluja“ – dem ersten Stück des Abends – vor dem Altar. Die in der Folge dargebotenen teils spirituellen, teils englischsprachigen und teils deutschsprachigen Lieder berührten die Zuhörer zutiefst, luden zum Mitklatschen und Aufstehen, mitunter aber auch zu innigem Lauschen ein.