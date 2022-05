Schwerpunkte

Ein alter Hase im Wohnheim der Behinderten-Förderung Linsenhofen

13.05.2022 05:30, Von Lutz Selle — E-Mail verschicken

Volkmar Haas lebt seit 44 Jahren in einem Wohnheim der Behinderten-Förderung in Linsenhofen und fühlt sich dort pudelwohl. Die 39 Wohnheimplätze in Linsenhofen und 32 Plätze in Oberboihingen sind so begehrt, dass es eine Warteliste gibt.

Fühlt sich nicht nur im gemeinsamen Wohnzimmer des BFL-Wohnheims in Linsenhofen pudelwohl: Volkmar Haas (rechts) im Gespräch mit Betreuerin Annemarie Strähle. Foto: Just

FRICKENHAUSEN-LINSENHOFEN. „Mein 46. Arbeitsjahr läuft. Ich bin ein alter Hase“, sagt Volkmar Haas und lacht. Denn vielen rund um Linsenhofen ist er unter dem Spitznamen „Hase“ bekannt. Haas hat ein Gedächtnis wie ein Elefant. So weiß er ohne Nachdenken: „Am 3.3.76 war mein erster Arbeitstag und seit Oktober 1978 wohne ich bei der Werkstatt.“ Bei der Behinderten-Förderung Linsenhofen (BFL) ist Volkmar Haas sowohl in der Werkstatt als auch unter den Wohnheimbewohnern ein Urgestein. Vor dem Einzug 1978 ins BFL-Wohnhaus in der Rathausstraße in Linsenhofen neben der Werkstatt hat er selbst „zum Bautrupp“ gehört, sagt er stolz. Wenn er einmal mit dem Erzählen angefangen hat, ist „der Hase“ kaum mehr zu bremsen. Dann kommt er vom Hundertsten ins Tausendste. Er erzählt von „seiner“ CNC-Fräsmaschine für Stufenbarrenteile für die Altbacher Spieth-Turngeräte, seinen regelmäßigen Begegnungen mit Hunden der Nachbarschaft und seinem vielfältigen Engagement im Einsatz für seine Nachbarn und Mitbewohner.