Ehrennadel in Silber für Karl Rapp in Aichtal

27.09.2019

Der Aichtaler Stadtrat Karl Rapp (links) wurde bei der vergangenen Gemeinderatssitzung von Bürgermeister Lorenz Kruß (rechts) für seine 20-jährige ehrenamtliche Tätigkeit im Gremium geehrt. Kruß übergab Rapp, der für die CDU/BLA im Gremium sitzt, die Ehrennadel in Silber des Städtetags Baden-Württemberg. In derselben Sitzung wurde Rapp auch nachträglich als Stadtrat verpflichtet, da er an der konstituierenden Sitzung vor der Sommerpause nicht teilnehmen konnte. Rapp trat bereits zum fünften Mal bei einer Gemeinderatswahl an und wurde auch zum fünften Mal gewählt. „Das zeigt, wie wichtig Sie für die Bevölkerung und das Gremium sind“, so Bürgermeister Kruß. mke