Ehrenamtsabend in Großbettlingen

31.05.2022 05:30, Von Kirsten Oechsner — E-Mail verschicken

250 Helfer kamen am Sonntag zum Ehrenamtsabend in das Forum der Generationen in Großbettlingen. Bürgermeister Christopher Ott sprach den engagierten Bürgern seinen Dank aus. Außerdem gab es einiges zum Lachen und Staunen.

Normalerweise engagieren sie sich für andere, einen Abend lang standen Ehrenamtliche selbst im Mittelpunkt. Foto: Oechsner

GROSSBETTLINGEN. Großbettlingen wäre ohne ehrenamtlich Engagierte nicht die liebenswerte Gemeinde, die sie ist. Das meinte jedenfalls Bürgermeister Christopher Ott bei einem Tag, an dem diejenigen im Mittelpunkt standen, die sich uneigennützig in unterschiedlicher Form fürs Gemeinwohl einsetzen und dieses durch ihren Einsatz stärken würden: „Ich danke Ihnen von Herzen“, so Ott am Sonntag beim alle zwei Jahre stattfindenden Ehrenamtstag der Gemeinde.