Ehrenamtliches Engagement gewürdigt

In der Kohlberger Kelter wurden die Mitglieder des Gutachterausschusses und der Feuerwehr geehrt.

Für 50 Jahre Mitgliedschaft in der Kohlberger Freiwilligen Feuerwehr wurde Martin Held geehrt.

Kohlberg. Normalerweise werden Kohlberger Bürger für ehrenamtliches Engagement beim Neujahrsempfang der Gemeinde in der Jusihalle geehrt, aber der musste aus Pandemiegründen in diesem Jahr entfallen. Darum gab es am Freitag einen besonderen Ehrungsabend in der Kelter, an dem unter anderem die Mitglieder des Gutachterausschusses und der Freiwilligen Feuerwehr geehrt wurden.