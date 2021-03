Schwerpunkte

Ehrenamtliche reinigen Ziegel der Grafenberger Kelter

11.03.2021 05:30, Von Mara Sander — E-Mail verschicken

Auf dem Dach des Grafenberger Kelteranbaus wurden die Ziegel gereinigt

Hermann Fritz und Harry Metschar vom Arbeitskreis Kelter Grafenberg beim Entfernen der Flechten von den Biberschwanzziegeln. der

METZINGEN. Der Grafenberger Arbeitskreis Kelter (AK) ist auch ohne Veranstaltungen nicht untätig. So erforderte jetzt das Dach des Anbaus an der Kelter den Einsatz von vier ehrenamtlichen Helfern, die in eineinhalb Tagen vor der Kelter die mehr als 1000 Dachziegel von Flechten reinigten. Dies war Nebeneffekt des Einsatzes unter Leitung des Zimmermeisters Sven Keppler, vermoderte Dachlatten auf dem Küchenanbau der Kelter auszutauschen. Dazu musste das Dach des Anbaus abgedeckt werden. So konnte die Arbeitskreisgruppe gefahrlos die Flechten von den Biberschwanzziegeln abbürsten.