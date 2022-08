Schwerpunkte

Ehrenamtliche aus Wahlkreis Nürtingen in Berlin

13.08.2022 05:30

Auf Einladung des SPD-Bundestagsabgeordneten Nils Schmid reisten vor Kurzem 50 Bürger aus seinem Nürtinger Wahlkreis nach Berlin. Mit der Fahrt bedankte sich der Abgeordnete bei den Teilnehmern für ihr ehrenamtliches Engagement im Wahlkreis, zum Beispiel bei der BAMM-Initiative als Junior-Jugendreferent in Aichtal, beim SPD-Kreisvorstand in Esslingen oder bei den Landfrauen in Filderstadt. Das Programm in Berlin war gefüllt mit politischen und geschichtlichen Themen. Höhepunkt des Besuchs war dabei das Treffen mit Nils Schmid im Bundestag. Dort stand er den Besuchern aus seinem Wahlkreis Rede und Antwort auf vielfältige Fragen, die von den hohen Energiepreisen und dem Energiekostenzuschuss bis zu Organisatorischem wie der Größe des Bundestags reichten. Zusätzlich besuchte die Gruppe unter anderem das Auswärtige Amt, die ehemalige Stasi- Untersuchungshaftanstalt Hohenschönhausen und das Dokumentationszentrum Topographie des Terrors an der Stelle der ehemaligen Gestapo-Zentrale. pm Foto: Bundesregierung / StadtLandMensch-Fotografie